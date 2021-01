Einkaufstour wirkt: Würzburg gewinnt in Osnabrück

Der Tabellenletzte Würzburger Kickers hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga noch lange nicht aufgegeben. Nach der Verpflichtung von fünf neuen Spielern gewann der Aufsteiger am Samstag mit 3:2 (0:1) beim Überraschungsteam VfL Osnabrück und feierte am 15. Spieltag den ersten Auswärtssieg der Saison.

09. Januar 2021 - 15:10 Uhr | dpa

Rolf Feltscher aus Würzburg und Osnabrücks Etienne Amenyido (l-r.) im Kampf um den Ball. © Friso Gentsch/dpa