"Ein anderer Prüfstein": DFB-Boss Völler warnt Deutschland vor der Elfenbeinküste

Deutschland bestreitet in Toronto das zweite Gruppenspiel der WM gegen die Elfenbeinküste. Rudi Völler warnt: "Es ist ein anderes Kaliber."

Das zweite WM-Gruppenspiel steht an. Die Nationalmannschaft bestreitet in Toronto das Spiel gegen die Elfenbeinküste. "Wir werden alles reinlegen", betonte DFB-Boss Rudi Völler beim "ZDF" und warnte noch im selben Atemzug: "Es ist heute ein anderes Kaliber. Gerade in den Umschaltmomenten müssen wir aufpassen."

Völler: "Wir wollen die Gruppe gewinnen"

Gerade die Geschwindigkeit der Afrikaner habe es in sich. "Die meisten von ihnen spielen in Top-Klubs in Europa", so Völler: "Diamonde kennen wir aus Leipzig." Dennoch sieht er die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Favorit: "Wir wollen unser Spiel aufziehen und uns physisch gegen eine etwas tiefer stehende Mannschaft Torchancen kreieren."

Nach dem Spiel wissen wir, wo wir stehen. Rudi Völler

Wo er das DFB-Team nach den bisherigen Partien einordnet? "Das erste Spiel war schon wichtig, weil man erstmal sieben Tore erzielen muss", meinte er: "Aber die Elfenbeinküste ist ein anderer Prüfstein. Nach dem Spiel wissen wir, wo wir stehen. Wir wollen die Gruppe gewinnen. Wir müssen zeigen, dass wir unter großem Druck gewinnen können."

Kimmich zuversichtlich vor DFB-Spiel

Zuversichtlich ist auch Kapitän Joshua Kimmich: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihnen mit unseren Stärken wehtun können." Ob es gelingt?