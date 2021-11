Ehemaliger Jahn-Geschäftsführer: Neuer Job ab April 2022

Nach seiner erfolgreichen Zeit beim SSV Jahn Regensburg will sich der langjährige Geschäftsführer Christian Keller erstmal eine Auszeit gönnen. Er werde frühestens ab April 2022 eine neue Tätigkeit beginnen, sagte der 42-Jährige der "Mittelbayerischen Zeitung" (Mittwochausgabe) im Interview. "Vorher werde ich nichts machen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Was ich verraten kann: Ich werde schon nochmal etwas im Fußball machen, wenn sich die Möglichkeit ergibt."

03. November 2021 - 10:45 Uhr | dpa

Regensburgs Spieler werfen den scheidenden Geschäftsführer Christian Keller in die Luft. © Stefan Puchner/dpa/Bildarchiv