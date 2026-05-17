Düsseldorf steigt in 3. Liga ab – Relegation für Fürth
Fortuna Düsseldorf ist nach 17 Jahren auf dramatische Art und Weise wieder in die Drittklassigkeit abgestürzt. Die Rheinländer kassierten am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ein 0:3 (0:3) bei der SpVgg Greuther Fürth, die damit in der Tabelle vorbeizog und es in die Relegation schaffte. Weil Arminia Bielefeld 6:1 gegen Hertha BSC gewann und Braunschweig nur 0:1 auf Schalke verlor, rutschte Düsseldorf auf den fatalen 17. Tabellenplatz ab.
Die eigentlich als Aufstiegsanwärter in die Saison gegangene Fortuna wird erstmals seit der Saison 2008/09 wieder in der 3. Liga antreten. Fürth indes hat noch die Chance, diese Blamage nach fast drei Jahrzehnten in der 1. und 2. Liga noch zu vermeiden. Das "Kleeblatt"-Team trifft in der Relegation auf den Drittliga-Dritten Rot-Weiss Essen. Das Hinspiel steigt am Freitag im Ruhrgebiet - am Dienstag danach folgt das entscheidende Rückspiel in Fürth.
Ex-Fortune schickt Düsseldorf in Liga 3
Ausgerechnet der langjährige Fortuna-Profi Felix Klaus avancierte im Fürther Ronhof zum Matchwinner für die Gastgeber. Vor 16.126 Zuschauern brachte er die Spielvereinigung mit einem Doppelpack (2./16. Minute) schon früh auf Kurs, nach gut einer halben Stunde legte er das 3:0 durch Noel Futkeu auf (36.).
Gegen verunsicherte Gäste hätte Fürth vor der Pause noch mehr Tore erzielen können, doch zweimal Sayfallah Ltaief (8./45.) und Klaus (33.) scheiterten. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Düsseldorfer von Coach Alexander Ende den Druck. Doch große Chancen sprangen dabei nicht mehr heraus.
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