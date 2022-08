Düsseldorf-Pleite in Sandhausen - Fürth nur Remis

Fortuna Düsseldorf hat beim SV Sandhausen die erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Durch das 0:1 (0:0) am Freitagabend verpassten die Rheinländer den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

05. August 2022 - 20:31 Uhr | dpa

Der SV Sandhausen gewann zuhause gegen Aufstiegsanwärter Fortuna Düsseldorf. © Tom Weller/dpa