Dudziak mit Hüftverletzung: Leitl rechnet nicht mit Ausfall

Trainer Stefan Leitl rechnet bei der SpVgg Greuther Fürth nicht mit einem Ausfall von Jeremy Dudziak. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler musste am Sonntag beim 1:4 des Tabellenletzten in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München vor der Pause ausgewechselt werden. "Es ist definitiv eine Verletzung an der Hüfte", berichtete Leitl nach der Partie in München.

20. Februar 2022 - 20:55 Uhr | dpa

Fürths Jeremy Dudziak (r) spielt gegen Wolfsburgs Aster Vranckx. © Swen Pförtner/dpa