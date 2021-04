Drittliga-Aufstiegsspiele am 12. und 19. Juni

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zwischen den Vertretern der Regionalliga Nord und der Regionalliga Bayern finden am 12. und 19. Juni statt. Das hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag festgelegt. Die Sieger der Regionalligen West, Südwest und Nordost steigen in dieser Saison direkt auf.

23. April 2021 - 15:19 Uhr | dpa

Frankfurt/Main Die Teilnehmer an den Aufstiegsspielen müssen noch vom Norddeutschen Fußball-Verband und Bayerischen Fußball-Verband benannt werden. Die Meldefrist beim DFB läuft bis 5. Juni. Der Spielbetrieb in der Regionalliga Nord war am vergangenen Dienstag wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden. Auch in Bayern, wo der Ball seit Monaten ruht, droht ein Saisonabbruch. © dpa-infocom, dpa:210423-99-326465/3