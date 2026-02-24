Dritter Verletzter beim 1. FC Köln nach Hoffenheim-Spiel

Drei Verletzte nach nur einem Spiel: Nach Thielmann und Sebulonsen fällt nach der Partie gegen Hoffenheim der nächste Kölner Spieler verletzt aus. Und Trainer Kwasniok hat noch mehr personelle Sorgen.

Köln

Beim Aufsteiger 1. FC Köln verschärfen sich die personellen Sorgen, denn vorläufig muss auch Joel Schmied mit einer Muskelverletzung pausieren. Wie der Verein heute mitteilte, hat sich der Abwehrspieler die Verletzung am Wochenende beim 2:2 gegen die TSG Hoffenheim zugezogen. Es ist der dritte Ausfall der Kölner allein nach dieser Partie in der Fußball-Bundesliga.

Jan Thielmann hatte sich am Samstag bereits beim Aufwärmen eine Muskelverletzung zugezogen und Sebastian Sebulonsen musste in der 69. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Die Muskelverletzung bei Schmied, der nach dem Spiel über Beschwerden klagte, wurde am Montag nach einer MRT-Untersuchung diagnostiziert.

Viele Ausfälle vor Augsburg-Spiel

Vor dem Auswärtsspiel des Aufsteigers am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg ist die Personallage für FC-Trainer Lukas Kwasniok angespannt. Denn auch Alessio Castro-Montes, Timo Hübers und Luca Kilian befinden sich derzeit in der Reha statt im Training. Und Linton Maina fehlte heute erkrankt, während Fynn Schenten nach einem Krankheitstag nur individuell trainieren konnte.