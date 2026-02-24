AZ-Plus

Dritter Verletzter beim 1. FC Köln nach Hoffenheim-Spiel

Drei Verletzte nach nur einem Spiel: Nach Thielmann und Sebulonsen fällt nach der Partie gegen Hoffenheim der nächste Kölner Spieler verletzt aus. Und Trainer Kwasniok hat noch mehr personelle Sorgen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Joel Schmied hat sich gegen Hoffenheim verletzt und muss vorerst pausieren.
Joel Schmied hat sich gegen Hoffenheim verletzt und muss vorerst pausieren. © Marius Becker/dpa
Köln

Beim Aufsteiger 1. FC Köln verschärfen sich die personellen Sorgen, denn vorläufig muss auch Joel Schmied mit einer Muskelverletzung pausieren. Wie der Verein heute mitteilte, hat sich der Abwehrspieler die Verletzung am Wochenende beim 2:2 gegen die TSG Hoffenheim zugezogen. Es ist der dritte Ausfall der Kölner allein nach dieser Partie in der Fußball-Bundesliga.

Jan Thielmann hatte sich am Samstag bereits beim Aufwärmen eine Muskelverletzung zugezogen und Sebastian Sebulonsen musste in der 69. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Die Muskelverletzung bei Schmied, der nach dem Spiel über Beschwerden klagte, wurde am Montag nach einer MRT-Untersuchung diagnostiziert.

Viele Ausfälle vor Augsburg-Spiel

Vor dem Auswärtsspiel des Aufsteigers am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg ist die Personallage für FC-Trainer Lukas Kwasniok angespannt. Denn auch Alessio Castro-Montes, Timo Hübers und Luca Kilian befinden sich derzeit in der Reha statt im Training. Und Linton Maina fehlte heute erkrankt, während Fynn Schenten nach einem Krankheitstag nur individuell trainieren konnte.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.