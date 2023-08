Dorsch über Verletzungspause: "In Selbstmitleid versunken"

Seine vergangene, von Verletzungen geplagte Saison in der Fußball-Bundesliga hat Mittelfeldspieler Niklas Dorsch vom FC Augsburg auch psychisch mitgenommen. "Ich wollte unbedingt auf dem Platz stehen und war wieder monatelang raus. Ich habe an meinem Körper gezweifelt, an meiner Ernährung, meinem Umfeld, an allem. Ich war zu Hause, bin in Selbstmitleid versunken", sagte der ehemalige U21-Europameister der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch).

16. August 2023 - 12:48 Uhr | dpa

Augsburgs Niklas Dorsch während des Spiels. © Jan Woitas/dpa

Augsburg Dorsch kam in der abgelaufenen Spielzeit aufgrund zweier Mittelfußbrüche und einer Nasen-Operation nur auf elf Einsätze für die Fuggerstädter. "Wenn du spielst, klopfen dir alle auf die Schulter. Und wenn du raus bist, interessiert sich kein Schwein für dich", sagte der 25 Jahre alte Spielmacher, der in Augsburg noch Vertrag bis Sommer 2026 hat. Mittlerweile sei sein Körper "generalsaniert" und wieder "voll einsatzfähig." In der schwierigen Phase half Dorsch damals der Kontakt mit seiner Familie. "Vor allem die Gespräche mit meinem Vater und meiner Freundin haben mir gutgetan. Das Wichtigste war mein Umfeld, das mir geholfen hat, wieder klar im Kopf zu werden", sagte der Augsburger Führungsspieler. Rückblickend bezeichnete er die Zeit als hart, aber "sehr wertvoll".