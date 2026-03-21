Doppelpack von Lotschoshwili: Nürnberg schlägt Lautern klar

Nürnberg gelingt ein souveräner Zweitliga-Erfolg gegen Kaiserslautern. Im Mittelpunkt steht dabei ein Abwehrspieler mit ungeahnten Abschlussqualitäten.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat das Traditionsduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen. Die Franken feierten im heimischen Max-Morlock-Stadion ein 3:0 (1:0) und festigten dadurch ihren Platz im Tabellenmittelfeld. Mann des Tages war Abwehrspieler Luka Lotschoshwili, dem in der 2. und 83. Minute ein Doppelpack gelang. Adam Markhiev hatte dazwischen mit einem Foulelfmeter das zweite "Club"-Tor erzielt (58.).

Der FCK indes verpasste nach dem Derby-Erfolg über Karlsruhe den nächsten Sieg und hat wohl auch die letzte Mini-Chance auf den Aufstieg verspielt. Der Rückstand auf Platz drei wuchs auf elf Punkte - und das bei einem Spiel mehr gegenüber dem FC Schalke 04, der vor dem Abendspiel beim SV Darmstadt auf dem Relegationsrang steht.

Ungeschicktes Foul im Strafraum

Für die Gastgeber begann der Fußball-Nachmittag nach Wunsch, gleich den ersten Eckball köpfte Lotschoshwili zur Führung ins Tor. Nachlegen konnten die Franken, bei denen Kapitän Fabio Gruber nach zwei Spielen Pause wegen muskulärer Probleme ein Comeback gab, zunächst trotz guter Chancen nicht. Stattdessen kamen die Gäste von Coach Torsten Lieberknecht auf: In der 37. Minute klärte FCN-Torwart Jan Reichert einen Ball von Paul Joly an die Latte.

In Durchgang zwei gab es nach einem ungeschickten Foul im Strafraum von Lauterns Semih Sahin an Mohamed Ali Zoma Elfmeter - Markhiev verwandelte zum 2:0. Die Gegenwehr der Pfälzer war gebrochen, Lotschoshwili sorgte vor 39.849 Zuschauern für die Entscheidung.