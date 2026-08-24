Doppelpack von Johannesson bewahrt Köln vor Pokal-Blamage

Die Würzburger Kickers machen dem 1. FC Köln im DFB-Pokal das Leben so richtig schwer. Am Ende rettet ein Isländer den Bundesligisten.

Ein lange Zeit einfallsloser 1. FC Köln um Jungstar Said El Mala hat eine Auftaktblamage im DFB-Pokal gegen Drittligaaufsteiger Würzburger Kickers gerade noch abgewendet. Dank eines Doppelpacks von Isak Johannesson drehte die Mannschaft von Trainer René Wagner beim mühsamen 2:1 (0:1) einen Rückstand in der zweiten Halbzeit gegen tapfere Unterfranken und zog mit Ach und Krach zum vierten Mal in Serie in die zweite Runde des Wettbewerbs ein.

Vor 12.100 Zuschauern in der ausverkauften Kickers-Arena ließ David Abrangao die Würzburger mit seinem Treffer in der 18. Minute nach einer Flanke von Tim Kraus auf die Sensation hoffen. Mit einem Doppelpack bewahrte Johannesson (62., 77.) die lange schlampig spielenden Kölner vor dem Bundesligabeginn am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim vor einem bösen Fehlstart.

Mit der 10 wie einst Podolski

Das vermeintliche Kölner Erfolgskonzept war zu durchschaubar: Ball auf El Mala - und ihm wird schon etwas einfallen. Das war aber kaum der Fall, weil auch die Teamkollegen zu selten auf den Jungstar eingingen. Außerdem arbeitete sich an El Mala der Würzburger Liam Omore ab, der auch immer wieder von Leo Eberle unterstützt wurde. So hatten die Kölner zwar mehr Ballbesitz gegen tief stehende Würzburger, doch ein Klassenunterschied blitzte so anfangs kaum auf.

Said El Mala (r) wurde von seinen Kölner Mitspielern immer wieder gesucht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

El Mala hatte den Kölner Transfersommer bestimmt. Bietet ein Verein angeblich mehr als 50 Millionen Euro für den Offensivspieler? Es fand sich kein Club, zuletzt stieg auch Borussia Dortmund aus dem Poker aus. Und so verlängerte El Mala seinen Vertrag vorzeitig um eine weitere Saison bis zum Sommer 2031. Dafür gab es für den deutschen Junioren-Nationalspieler dann auch die prestigeträchtige Trikotnummer 10. Als erster Kölner seit Vereinsikone Lukas Podolski darf sie El Mala tragen.

Der Rückstand fiel zwar ein wenig wie aus dem Nichts, doch die Kickers warfen ihre ganze Leidenschaft in die Waagschale. Wenige Minuten später flogen Tennisbälle aus dem Kölner Fanblock auf den Rasen, um gegen die Montagsspiele im Profifußball zu protestieren. Dann schlug Johannesson zu, der bei seinem zweiten Treffer Hilfe vom Pfosten hatte. Glück hatte Köln, als Würzburg kurz vor Schluss noch Aluminiu traf.