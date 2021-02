Doppelpack von Hrgota gegen Würzburg: Fürth wieder Dritter

Angeführt von Doppeltorschütze Branimir Hrgota ist die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga vorübergehend wieder auf Relegationsplatz drei geklettert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl holte nach dem Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal unter der Woche bei Werder Bremen am Sonntag beim 4:1 (1:1) gegen die Würzburger Kickers ihren dritten Ligasieg nacheinander. Holstein Kiel kann mit einem Dreier im Montagsspiel bei Fortuna Düsseldorf aber noch vorbeiziehen. Schlusslicht Würzburg hatte seine offensiven Momente, leistete sich aber in der Abwehr zu viele Patzer.

07. Februar 2021 - 16:19 Uhr | dpa

Der Fürther Branimir Hrgota (2.v.l.) erzielt den Treffer zum 2:1. © Daniel Karmann/dpa