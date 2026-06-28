Die nächste Enttäuschung: So ist Portugal kein WM-Favorit

Ronaldo und Co. verpassen bei der Fußball-WM den Gruppensieg. Das 0:0 gegen Kolumbien ist sogar glücklich. Der Superstar selbst fällt nur durch eine Statistik auf.

Cristiano Ronaldo ging als Erster vom Platz. Eine Umarmung noch für Kolumbiens Stürmer Luis Suárez, ein paar freundliche Gesten für die gegnerischen Fans - dann war Portugals Kapitän in der Kabine verschwunden.

Das enttäuschende und obendrein glückliche 0:0 gegen Kolumbien verstärkte auch bei "CR7" den Eindruck, der schon beim schwachen WM-Auftakt gegen die Demokratische Republik Kongo entstanden war: In dieser Form ist Portugal kein Titelkandidat bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Nach nur einem Sieg in drei Vorrunden-Spielen reichte es nicht einmal zum ersten Platz in der Gruppe K.

Trainer Roberto Martinez sieht das weiterhin anders: "Es gibt bei der WM keine Mannschaft, die jedes Spiel mit 3:0 gewinnt. So funktioniert Fußball nicht", sagte der Spanier. Dieses Spiel sei ein "wertvoller Test" gewesen. Eine Art Prüfung, "nach der man sich deutlich besser präpariert fühlt für die nächsten Aufgaben. Wenn das Ziel der WM-Sieg ist, müssen wir uns weiterentwickeln."

Fußspitze entscheidet: Portugal im Glück

Dies ist schon eine sehr wohlwollende Lesart für ein Spiel, das Kolumbien in nahezu jeder Hinsicht dominierte. In der Nachspielzeit hatten Ronaldo und Co. noch einmal besonders viel Glück, als ein Kopfballtor von Davinson Sánchez nicht gegeben wurde (90.+1). Kolumbiens Abwehrspieler hatte mit der Fußspitze im Abseits gestanden.

Ansonsten spuckte der Abend in Miami eine Menge Daten aus, von denen den Portugiesen nur eine Zahl gefallen konnte: Im Ranking der WM-Rekordspieler zog der 41 Jahre alte Ronaldo mit dem zweitplatzierten Lothar Matthäus gleich. Sein 25. WM-Einsatz war einer seiner schwächsten.

Der beste Mann des Spiels: Portugals Torwart Diogo Costa entschärft eine kolumbianische Chance. © Rebecca Blackwell/AP/dpa

Und die anderen Werte? Zu Buche standen 24:13 Torschüsse und 5:2 Großchancen für Kolumbien. Als bester Spieler der Partie wurde Portugals Torwart Diogo Costa ausgezeichnet. Auch das sagt viel über die Leistung des Europameisters von 2016 aus.

Portgals Verteidiger Renato Veiga und sein Torwart Diogo Costa behindern sich gegenseitig. © Lynne Sladky/AP/dpa

"Ich hätte das Spiel lieber gewonnen und meine Auszeichnung gegen einen Sieg eingetauscht", sagte der Schlussmann des FC Porto. "Wir haben uns phasenweise zu sehr von der emotionalen Seite des Spiels mitreißen lassen, anstatt die Kontrolle zu behalten. Das führte zeitweise zu Unordnung."

Kolumbien kann weit kommen

Es ist das große Problem dieser hoch veranlagten Auswahl, das sich seit dem EM-Titel vor zehn Jahren praktisch durch jede Welt- und Europameisterschaft zieht: Aus vielen klangvollen Namen einen stimmigen Verbund zu bilden, gelingt den Portugiesen einfach nicht. Spielen Ronaldo und João Félix vorne, fehlen dem Spiel Tempo und Tiefgang. Rückt Rafael Leão an die Seite des alternden Stars, spielt Portugal in der Rückwärtsbewegung praktisch nur zu neunt.

Im Zweikampf: Portugals Bruno Fernandes (r) und der Kolumbianer Jhon Córdoba. © Lynne Sladky/AP/dpa

Auf der anderen Seite haben die Kolumbianer fast alles, was man braucht, um bei einer WM weit zu kommen: individuelle Qualität, eine Menge Wucht und noch mehr Willen. Und dazu die Unterstützung zehntausender Fans bei diesem Turnier.

Erst Kroatien, dann Spanien? Schwerer Weg für Portugal

Der völlig verdiente Gruppensieg beschert den Südamerikanern nun den vermeintlich leichteren Weg durch den weiteren Verlauf der WM. Nächster Gegner ist Ghana (Samstag, 4. Juli, 3.30 Uhr). Danach geht es im Erfolgsfall gegen die Schweiz oder Algerien weiter.

Portugals Turnierpfad liest sich auf dem Papier deutlich schwerer. Als Nächstes wartet Kroatien - und das nach der Ortszeit in Toronto gerechnet nur einen Abend vor dem ersten Todestag des Stürmers Diogo Jota. Dahinter lauert der große Nachbar Spanien in einem möglichen Achtelfinal-Duell. Das sind der aktuelle WM-Dritte und der amtierende Europameister: ein hoher Preis für den Vorrunden-Platz zwei.

"Jetzt beginnt ein neues Turnier", sagte Trainer Martinez über die K.o.-Phase der WM. "In den ersten drei Spielen geht es nur darum, diese Aufgabe zu bestehen und zu wachsen. Das haben wir getan!"