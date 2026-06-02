"Didi direkt": Hamann wird WM-Experte der Abendzeitung

Didi Hamann wird WM-Kolumnist für die Abendzeitung. Der ehemalige Nationalspieler blickt auf die spannenden Themen rund um die deutsche Mannschaft. Was er über die Chancen der Nationalmannschaft sagt.

Er ist der meinungsstärkste Fußballexperte Deutschlands - und zur anstehenden WM in den USA, Kanada und Mexiko verstärkt er das Team der Abendzeitung: Dietmar Hamann wird exklusiver WM-Experte der AZ, in seiner Kolumne "Didi direkt - Hamanns WM-Klartext" wird der 52-Jährige wöchentlich mit fundierten Analysen, Kommentaren und Einordnungen auf die Themen rund um die deutsche Mannschaft blicken. Bereits am Freitag, einen Tag vor dem letzten Testspiel der DFB-Elf in Chicago gegen die USA, geht es los mit seiner ersten Kolumne.

Hamann: "Ich freue mich sehr, die WM für die AZ zu begleiten"

"Ich freue mich sehr, die WM für die AZ zu begleiten. So langsam steigt auch bei mir die Vorfreude aufs Turnier. Ich glaube, das wird großartig", sagt Hamann. "Ein paar Tage haben wir noch bis zum Turnierstart - und dann schauen wir mal, wie sich die deutsche Mannschaft aus der Affäre zieht. Das Team muss bis zum ersten Spiel zusammenwachsen."

Was Hamann der DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann zutraut? "Wir haben etwas Selbstvertrauen getankt gegen die Finnen, hoffen wir, dass wir gegen die Amerikaner noch mal einen souveränen Sieg einfahren. Die letzten Spiele wurden ja auch gewonnen, daher kann die Mannschaft mit breiter Brust ins Turnier gehen", sagt er: "Es gibt bessere Mannschaften, das wissen wir alle. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht schlagen können. Das Viertelfinale sollte machbar sein, das Halbfinale wäre super."

Es gibt bessere Mannschaften, das wissen wir alle. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht schlagen können. Didi Hamann

Hamann wird die DFB-Auftritte analysieren

Die Kolumne erscheint crossmedial auf sämtlichen Kanälen der Abendzeitung - in der gedruckten Zeitung, auf der eigenen Webseite sowie im Videoformat auch auf den Social-Media-Kanälen der AZ. Ein besonderer Fokus liegt dabei selbstverständlich auf der deutschen Mannschaft. Hamann wird die Auftritte der DFB-Elf analysieren, taktische Entwicklungen bewerten und Chancen wie Herausforderungen offen ansprechen. Dabei können sich die Leserinnen und Leser auf genau das freuen, wofür der Experte seit Jahren geschätzt wird: klare Worte, fundierte Expertise und eine unabhängige Meinung.

Launig, durchaus kritisch, aber immer fair wird Hamann das Geschehen bei der Weltmeisterschaft kommentieren und den AZ-Leserinnen und -Lesern Orientierung beim größten Sportereignisse der Welt bieten. Hamann verfügt über ein großes Netzwerk in der Fußballszene. Er wurde in Waldsassen in der Oberpfalz geboren, 1989 wechselte er von Wacker München zum FC Bayern.

Stand im WM-Finale 2002 auf dem Platz: Didi Hamann. © IMAGO

Hamann wurde 2002 Vize-Weltmeister

Dort spielte er bis 1998, ehe es für ihn über Newcastle United zum FC Liverpool. Mit den Reds gelang ihm 2005 sein größter sportlicher Erfolg: der Champions-League-Sieg im Finale von Istanbul, als Liverpool ein 0:3 gegen die AC Mailand aufholte und im Elfmeterschießen triumphierte. Einer der Torschützen: Hamann. Auch in der Nationalmannschaft hatte der Mittelfeldspieler eine erfolgreiche Zeit. 2002 wurde er in Japan und Südkorea Vize-Weltmeister.

Mit Didi Hamann gewinnt die Abendzeitung einen Experten, der den internationalen Fußball aus eigener Erfahrung kennt und dessen Einschätzungen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Beachtung finden.