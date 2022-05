DFL bereitet Zweitliga-Ehrung in Nürnberg und Bremen vor

Die Deutsche Fußball Liga bereitet die Ehrung des Meisters der 2. Bundesliga am Sonntag an zwei Standorten vor. Wenn der FC Schalke 04 in der Partie beim 1. FC Nürnberg die Tabellenführung verteidigt, wird DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen die Meisterschale im Max-Morlock-Stadion überreichen, teilte der Dachverband am Dienstag mit.

10. Mai 2022 - 10:53 Uhr | dpa

Schalker Fans haben den Rasen gestürmt und bejubeln den Aufstieg. © David Inderlied/dpa