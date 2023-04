DFB-Pokal: 1. FC Nürnberg will ins Halbfinale

Der 1. FC Nürnberg will als einziges Zweitliga-Team ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen und den tristen Liga-Alltag so etwas erträglicher machen. Die Franken empfangen im Viertelfinale an diesem Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Die Schwaben werden seit Montag von Sebastian Hoeneß trainiert.

04. April 2023 - 17:49 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Dieter Hecking (l) lächelt. © Daniel Löb/dpa