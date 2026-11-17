Nations-League-Viertelfinale und EM-Qualifikation: Zwei wichtige Auslosungen in zwei Wochen für das DFB-Team für das Jahr 2027.

Dass Jürgen Klopp prächtige Laune hatte, war klar. Sowohl im ARD-Interview am Spielfeldrand als auch während der Pressekonferenz in der Aufwärmhalle tief im Irgendwo des Bauches des Berliner Olympiastadions fragte der Bundestrainer, wann denn nun die Auslosung sei für das Viertelfinale der Nations League. Am Freitag ab 12 Uhr werden im schweizerischen Nyon die Playoffs der K.o.-Phase ausgelost.

"Wir sind Gruppenerster, was echt cool ist", sagte Klopp nach dem furiosen 5:0 gegen die Niederlande und meinte mit Blick auf die möglichen Gegner: "Da sind nur Kracher dabei – das wird witzig."

Final Four nach dem Champions-League-Finale im Juni

Auf wen das DFB-Team in zwei Partien mit Hin- und Rückspiel (als Gruppenerster hat man den Vorteil, das Rückspiel zu Hause zu haben) treffen könnte: Einen der Gruppenzweiten mit Ausnahme der Niederlande, also: Welt- und Europameister Spanien, Belgien (besiegte Italien in beiden Partien) sowie den Tabellenzweiten der Gruppe 4 der A-Liga, sprich: entweder Portugal, Dänemark oder Norwegen.

Die Endrunde findet in der Woche nach dem Champions-League-Finale in Madrid (5. Juni) zwischen dem 9. und 13. Juni 2027 statt. Als Ausrichter wählt die Uefa stets einen der vier Halbfinalisten. Da das Final-Four 2025 in Deutschland (München und Stuttgart) ausgetragen wurde, hat der DFB hierfür diesmal keine guten Karten.

Bis Freitag steht kein Spiel und kein Gegner der Nationalelf für 2027 fest.

Anfang Dezember werden die EM-Quali-Gruppen ausgelost

Dafür die nächste Auslosung. Am 6. Dezember werden in Belfast die Qualifikationsgruppen für die Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland ausgelost. Fest steht: Das DFB-Team erhält als Nations-League-Viertelfinalist eine Vierergruppe mit drei Gegnern (Hin- und Rückspiel) und steigt daher erst im Spätsommer 2027 in die Qualifikation ein. Damit fallen die "ganz Kleinen" als Lose aus Topf fünf (Malta, Aserbaidschan, Litauen, Andorra, Gibraltar und Liechtenstein) als mögliche Gegner weg.

Am Ende der Pressekonferenz in Berlin verabschiedete sich Klopp gegenüber den Journalisten mit den Worten: "Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!" Gelächter. "Ja, sorry", meinte der 59-Jährige, "wir sehen uns ja hoffentlich nicht mehr bis dahin." Ebenfalls!