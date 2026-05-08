DFB-Chef mutig: Über eine Million Fans bei Frauen-EM 2029

In drei Jahren findet die EM der Fußballerinnen in Deutschland statt. DFB-Präsident Neuendorf formuliert große Ziele bei den Zuschauern und dem finanziellen Erfolg.

Bad Gögging

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat ambitionierte Ziele für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2029 in Deutschland verkündet. "Wir wollen über eine Million Zuschauer in die Stadien locken. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das schaffen", sagte der 64-Jährige beim Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) in Bad Gögging.

"Ich wage die Behauptung, dass die Begeisterung für diese Europameisterschaft nicht viel geringer sein wird als die, die wir 2024 in Deutschland erlebt haben bei den Männern", sagte der Verbandsboss.

"Wir trauen uns zu, große Stadien zu füllen"

Das Turnier soll damit auch wirtschaftlich ein Erfolg werden. "Wir trauen uns zu, zum ersten Mal in der Geschichte von Frauen-Europameisterschaften diese finanziell erfolgreich zu machen. Das war bisher immer ein Zuschussgeschäft für die UEFA", sagte Neuendorf.

Diese Ambitionen hätten die Europäische Fußball-Union (UEFA) beim Zuschlag für Deutschland überzeugt. Die EM-Spiele werden in acht Städten stattfinden. "Wir haben den Mut und das Selbstbewusstsein zu sagen: Wir machen Frauenfußball groß. Wir gehen in die großen Arenen. Wir gehen nach Dortmund, nach Frankfurt, nach Köln, nach München. Wir trauen uns zu, diese Stadien zu füllen mit dem Frauenfußball."