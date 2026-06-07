Deutschland gewinnt gegen USA: Die Noten aller DFB-Spieler im Überblick

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist für die WM gerüstet, das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann seine Turnier-Generalprobe in Chicago gegen Gastgeber USA. So hat der AZ-Reporter vor Ort das DFB-Team gesehen.

Leroy Sané (2.v.r.) feiert mit Jamal Musiala (r.) und Kai Havertz (2.v.l.) nach seinem Tor zum 1:2.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre WM-Generalprobe erfolgreich gemeistert. Am Samstag gewann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Chicago gegen die USA mit 2:1. Wer dabei überzeugte und wer nicht: Die AZ-Einzelkritik.

OLIVER BAUMANN – NOTE 2: Deutschlands Nummer zwei stand erneut für Manuel Neuer zwischen den Pfosten. Ob der Kapitän des FC Bayern bis zum WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni seine Wadenverletzung auskuriert hat? Offen. Baumann hatte zunächst wenig zu tun, dann war er chancenlos gegen Antonee Robinsons Volleyknaller in den Winkel zum 1:1 (37.). Zwei starke Paraden gegen Pulisic, der Stürmer stand vorher im Abseits (48.). Hielt auch die Schüsse von Scally (81.) und Anderson (87.).

JOSHUA KIMMICH – NOTE 3: Der DFB-Kapitän ist ein Spielmacher von der rechten Seite aus. Das zeigte er beim 1:0, als er Havertz den Freistoß perfekt aufs Köpfchen zirkelte. Mit viel Übersicht, defensiv aber auch mit Nachlässigkeiten.

JONATHAN TAH – NOTE 3: Im Nationalteam meist genauso souverän wie beim FC Bayern. Diesmal ein bisschen unglücklich: Verlängerte den Eckball per Kopf, den Robinson zum 1:1 ins Tor hämmerte. Sonst sicher. Rettete in höchster Not gegen Pulisic (44.).

Schlotterbeck schlottert etwas, Pavlovic souverän

NICO SCHLOTTERBECK – NOTE 4: An Tahs Seite in der Innenverteidigung gesetzt. Manchmal wählt er sehr viel Risiko bei seinen Pässen. Im Zweikampf zu leicht auszuspielen. Kein überzeugender Auftritt.

NATHANIEL BROWN – NOTE 3: Einer der Gewinner der Vorbereitung. Der Linksverteidiger, der von Bayern umworben wird, hat David Raum den Stammplatz weggenommen. Stark, wie sich Brown im Laufduell mit Dest durchsetzte (10.). Nach vorne mit Elan.

Weil Manuel Neuer nicht rechtzeitig fit wird, darf Oliver Baumann (l., mit Jonathan Tah) die WM-Generalprobe bestreiten. © Christian Charisius (dpa)

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 3: Der Abfangjäger vor der Viererkette. Forderte jeden Ball, machte wenige Fehler. Dann aber mit dem Ballverlust in der eigenen Hälfte, der beinahe zum 1:2 geführt hätte (48.). Oft gefoult.

FELIX NMECHA – NOTE 3: Hat sich in die Mannschaft gespielt - und Leon Goretzka verdrängt. Dynamischer Auftritt, holte den Freistoß vor dem 1:0 heraus. Konnte das hohe Niveau der Anfangsphase wie viele seiner Kollegen nicht ganz halten. Sein Schuss wurde pariert (49.).

Sané wirkt nicht ganz fit, trifft aber – Wirtz der Konstanteste

LEROY SANÉ – NOTE 3: Nach dem Verletzungsschock um Lennart Karl plötzlich wieder in der Startelf – trotz einer schwachen Saison bei Galatasaray. Zu Beginn auffällig, ließ dann nach. In der zweiten Halbzeit mit dem 2:1, sein Schuss wurde noch abgefälscht (57.). Körperlich bei 100 Prozent wirkte er nicht.

JAMAL MUSIALA – NOTE 3: Bei Nagelsmann unantastbar, obwohl er weiter seine Topform sucht. Im Zweikampf agierte der Bayern-Star in manchen Szenen nicht robust genug, hatte aber auch gute Szenen. Etwa in der 57. Minute, als er das 2:1 mit einem Pass auf Havertz einleitete.

Die DFB- Spieler feiern nach dem Tor zum 0:1 durch Havertz. © Federico Gambarini (dpa)

FLORIAN WIRTZ – NOTE 2: Der konstanteste deutsche Offensivspieler. Sein Zusammenspiel mit Brown auf der linken Seite passt. Immer wieder mit klugen Läufen und Pässen.

KAI HAVERTZ – NOTE 2: Auf seiner angestammten Position im Sturmzentrum, Deniz Undav saß zunächst draußen. Und Havertz knipste sofort: Er stand nach Kimmichs Freistoß ganz frei und köpfte zum 1:0 ein (2.). Sehr beweglich, sehr gefährlich. Vorlage zu Sanés 2:1. Starker Auftritt.

Anton-Test geht auf, Raum kann kaum Eigenwerbung betreiben

WALDEMAR ANTON – NOTE 3: Der Dortmunder kam für Kimmich rein (62.), verteidigte hinten rechts. Nagelsmann testete also den Ernstfall, falls Kimmich mal fehlt oder im Mittelfeld gebraucht wird. Anton agierte unauffällig, hatte seine Seite im Griff.

DENIZ UNDAV – NOTE 3: Unter der Woche nicht ganz fit, löste Havertz ab (61.). Engagiert, schoss über das Tor (78.).

DAVID RAUM – NOTE 4: Bekam die Möglichkeit, sich links in der Viererkette zu zeigen. Für Brown eingewechselt (61.), gleich mal mit einem Fehlpass (67.). Konnte sich nicht aufdrängen. Sah die Gelbe Karte (69.).

JAMIE LEWELING – NOTE 3: Der Mann mit der Nummer 9 kam für Sané rein (73.), stürmte über die rechte Seite. Präsent, gut ins Spiel eingebunden.

LEON GORETZKA, MAXIMILIAN BEIER, ANGELO STILLER und NADIEM AMIRI kamen zu spät für eine Bewertung.