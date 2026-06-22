Deutschland arbeitet sich nach oben: Das Power-Ranking für den WM-Titel

Die DFB-Elf steht nach zwei Siegen im Sechzehntelfinale, sogar der Gruppensieg ist den Deutschen nicht mehr zu nehmen. Doch wie sieht es mit Blick auch die internationale Konkurrenz aus? Das Power-Ranking der AZ.

So ganz ist sich die internationale Konkurrenz noch nicht sicher, wie sie die Leistungsstärke der deutschen Mannschaft bei dieser WM einschätzen soll - und da geht es vielen Fans der DFB-Elf wohl nicht anders. Auch wenn die Euphorie nach dem 2:1 gegen die Elfenbeinküste und dem vorzeitigen Gruppensieg weiter steigt. Der Zug ist gestartet - und bislang hat er keine Bremse.

"Wieder dort, wo sie hingehören", schrieb die englische "Daily Mail" über den deutschen Einzug ins Sechzehntelfinale. Die spanische "Marca" meinte: "Deutschland ist eben Deutschland. Man darf sie niemals abschreiben." Und die "As" geriet regelrecht ins Schwärmen. "Deutschland wird immer mehr zu Deutschland", hieß es dort: "Gegen Curaçao trat es auf wie in seinen besten Zeiten und erzielte sieben Tore mit brasilianischem Flair. Gegen die Elfenbeinküste musste die Mannschaft dagegen ihren typischen Charakter und ihre Widerstandsfähigkeit zeigen."

Deutschland zählt noch nicht zu den Top-Favoriten

Weil sie hinten zuvor anfällig war, verwundbar. Auch das blieb nicht verborgen. "Bevor man an die Zukunft denkt, muss sich das Team selbst hinterfragen: Nach dem 7:1 gegen Curaçao gerät Deutschland gegen eine sehr starke Elfenbeinküste zeitweise in Schwierigkeiten", analysierte die "Gazzetta dello Sport" treffend. Zu den Top-Favoriten zählt Deutschland nach zwei Siegen noch nicht, aber das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann arbeitet sich nach oben.

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Die AZ zeigt die Top-10, die aktuell am stärksten einzuschätzen sind. Das Power-Ranking für den WM-Titel.

1. Argentinien: Der Titelverteidiger spielte zum Auftakt beim 3:0 gegen Algerien wie eine perfekt abgestimmte Maschine, der famose Lionel Messi erzielte alle drei Treffer. Man hatte den Eindruck: Argentinien hätte jederzeit noch zulegen können. Eine routinierte Mannschaft, ganz schwer zu schlagen.

2. Frankreich: Von vielen Experten als Favorit Nummer eins angesehen, offensiv kann kein Team mit den Franzosen mithalten. Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki, Bradley Barcola - mehr geht nicht. Aber: Das Team von Trainer Didier Deschamps darf sich nicht zu sicher sein.

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Mit Kane in Bestform ist den Engländern alles zuzutrauen

3. England: Auch die Mannschaft von Thomas Tuchel trat bislang sehr abgeklärt auf, besiegte die Kroaten zum Start mit 4:2. Mal wieder herausragend: Harry Kane. Mit dem Bayern-Stürmer in Bestform ist viel möglich.

4. Spanien: Nach dem 0:0 gegen Kap Verde steigerten sich die Iberer deutlich, sie besiegten Saudi-Arabien im zweiten Gruppenspiel mit 4:0. Der Europameister ist die spielstärkste Mannschaft, berauscht sich ab und zu aber zu sehr an sich selbst.

5. Deutschland: Der Sieg in der Nachspielzeit gegen die Elfenbeinküste hat das Selbstvertrauen weiter steigen lassen. "Das hatte Deutschland lange nicht mehr, so einen Zusammenhalt der Mannschaft, dass wir so ans Limit gehen und die Spiele noch drehen", sagte Nadiem Amiri. Perfekt läuft jedoch nicht alles, defensiv gab es Lücken, vorne fehlt bisweilen das Tempo. Und im Achtelfinale droht Frankreich. Dennoch: Der Trend ist positiv.

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Niederlande eine der positiven WM-Überraschungen

6. Niederlande: Eine der positiven Überraschungen bei diesem Turnier. Dem 2:2 gegen Japan ließen die Niederländer ein 5:1 gegen Schweden folgen. Das war schon mal eine Ansage Richtung K.o.-Phase.

7. USA: Bereits beim 1:2 im WM-Test gegen Deutschland hatte sich der Co-Gastgeber gut präsentiert, gegen Australien (2:0) und Paraguay (4:1) spielten die Amerikaner dann noch mal stärker. Mit der Unterstützung der Zuschauer könnte es weit gehen.

Marokko ist eine sehr gefährliche Mannschaft

8. Marokko: Die Afrikaner wurden 2022 bei der WM in Katar Vierter, nun spielen sie wieder mutig auf. 1:1 gegen Brasilien, 1:0 gegen Schottland. Eine sehr gefährliche Mannschaft.

9. Brasilien: Aufsteigende Form beim 3:0 gegen Haiti, Carlo Ancelotti hat das Team vorangebracht. Als fünfmaliger Champion nie zu unterschätzen, in der Offensive mit Vini Junior und Co. gut besetzt.

10. Mexiko: Ähnlich wie die USA getragen von den eigenen Fans bei der Heim-WM. Mit zwei Siegen gegen Südafrika und Südkorea gestartet, die ganz großen Prüfungen kommen noch. Für eine Überraschung gut.