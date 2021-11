Deutsche U21 nimmt für Spiel gegen San Marino Änderungen vor

Die deutsche U21-Nationalmannschaft nimmt für das letzte Länderspiel des Jahres fünf Veränderungen vor. Im Vergleich zum 0:4 gegen Polen rücken an diesem Dienstag in Ingolstadt gegen San Marino Nico Mantl, Noah Katterbach, Armel Bella Kotchap, Finn Ole Becker und Jamie Leweling neu ins Team. Sie kommen für Luca Philipp, Lars Lukas Mai, Luca Netz, Jan Thielmann und den gesperrten Jean-Manuel Mbom in die Mannschaft.

16. November 2021 - 17:39 Uhr

Die Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft vor dem Anstoß. © Matthias Balk/dpa

Ingolstadt