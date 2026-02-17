Der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur droht das Aus

Die Stadt Nürnberg muss sparen. Das bedroht auch einen Leuchtturm der Fußball-Kultur. Der Oberbürgermeister bittet um Hilfe.

Nürnberg

Der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur (DAFK) in Nürnberg, die seit 2006 auch die Deutschen Fußball-Kulturpreise vergibt, droht das Aus. Die Finanzierung ist nur noch bis Mitte 2027 gesichert. Der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) verwies in einem Schreiben an die Akademie-Mitglieder auf die "äußerst schwierige" Finanzlage.

Die kommunale Haushaltslage habe sich zum Jahresende 2025 so zugespitzt, dass der Stadtrat zur Erreichung eines genehmigungsfähigen Haushalts "weitere Sparmaßnahmen" im Bereich der freiwilligen Leistungen beschließen musste, heißt es in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "So wird eine städtische Trägerschaft der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur ab Juni 2027 als nicht mehr finanziell stemmbar dargelegt." Der Bayerische Rundfunk (BR) berichtete zuerst über den Fall.

Neue Träger werden gesucht

Der Nürnberger Oberbürgermeister bezeichnete die Arbeit der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur als wichtiges Anliegen. "Es müssen nun aber Optionen für eine neue Trägerschaft der DAFK ab Mitte 2027 eruiert werden, die auch andere, nicht kommunale Trägerschaften einschließen." König bat daher die Mitglieder der DAFK um "Ideen, Vorschläge und Kontakte".

Die Akademie wurde 2004 gegründet. Sie wird getragen von der Stadt Nürnberg und dem kicker, Hauptförderer sowie Gründungspartner. Die Sportmedienmarke hatte die finanzielle Unterstützung übernommen, nachdem im vergangenen Jahr der zweite Gründungspartner, die TeamBank, ausgeschieden war.

Klopp strahlte 2025 bei der Gala

"Die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur gründete von Anfang an auf dieser Public-Private-Partnership", erläuterte König. "Mit diesem besonderen Engagement des kicker kann die Arbeit der DAFK bis Ende Mai 2027 sichergestellt werden."

Die Gala der Kulturpreise kann in diesem Jahr zum gewohnten Oktober-Termin nicht stattfinden. Die Tafelhalle, der Veranstaltungsort, braucht eine Dachsanierung und kann 2026 nicht genutzt werden. Die Gala samt Verleihung der Fußball-Kulturpreise soll nun am 26. Februar 2027 stattfinden.

Im vergangenen Jahr war der langjährige Dortmunder und Liverpooler Trainer Jürgen Klopp mit dem Walther-Bensemann-Preis geehrt worden, mit dem in Nürnberg herausragende Persönlichkeiten des Fußballs ausgezeichnet werden.