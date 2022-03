Der BVB will mit Sieg in Mainz an den FC Bayern heranrücken

Borussia Dortmund will in der Tabelle näher an Bayern München heranrücken. Bei den ersatzgeschwächten Mainzern rechnen sie sich einiges aus. Der FSV hofft auf eine konkurrenzfähige Mannschaft.

15. März 2022 - 22:06 Uhr | dpa

Die Mainzer hoffen im eigenen Stadion beim Nachholspiel gegen den BVB auf ein konkurrenzfähiges Team. © Torsten Silz/dpa