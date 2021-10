Der Blick in die Röhre: Noch nie war Fußballschauen so kompliziert

Schwere Zeiten für Sport-Anhänger: Wer sich imTV ein echtes Bild vom Fußball machen will, muss mehrere Abos abschließen - und genau schauen, wo was läuft. "Fans stehen am Ende der Nahrungskette."

09. Oktober 2021 - 12:10 Uhr | Martin Wimösterer

"Krasse Erlöse": Die Zerstückelung des Sportfernsehens ist im Fußball besonders weit gediehen. Die Fans müssen Abos abschließen. © dpa