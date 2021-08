Debakel für FC Ingolstadt: 1:6 beim SV Darmstadt

Der FC Ingolstadt hat in der 2. Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt 98 ein Debakel erlebt. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag nach einer vor allem in der ersten Hälfte desaströsen Leistung mit 1:6 (0:4) und bleibt nach drei Spieltagen punktlos am Tabellenende.

15. August 2021 - 16:41 Uhr | dpa

Darmstadts Benjamin Goller (l) und Ingolstadts Thomas Keller kämpfen um den Ball. © Thomas Frey/dpa