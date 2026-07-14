Das war die WM-Nacht: Halbfinal-Vorfreude und ein Waschbär

Das erste Halbfinale bei der WM steigt zwischen Frankreich und Spanien. In Norwegen wird das Team trotz des Aus im Viertelfinale gefeiert - der Superstar überrascht mit einem besonderen Souvenir.

Arlington

Bei der Fußball-WM wächst die Anspannung vor dem ersten Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien. Trotz der Offensivmacht seines Teams schiebt Frankreichs Trainer Didier Deschamps die Favoritenrolle für das heutige Duell (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Arlington dem europäischen Rivalen zu. Die Spanier hoffen auf die erste große WM-Gala von ihrem Topstar Lamine Yamal.

In Norwegen ist das ausgeschiedene Team begeistert empfangen worden - Superstar Erling Haaland überraschte dabei mit einem besonderen Souvenir. Das Wichtigste der WM-Nacht im Überblick:

Spanien vertraut auf Yamal

Geht es nach Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente, kommt das beste WM-Spiel von Lamine Yamal erst noch. "Ich habe ihm gesagt, er soll ruhig bleiben und es genießen. Der große Tag von Lamine Yamal kommt noch bei dieser WM. Ich hoffe, es ist morgen - oder im Finale, wenn wir uns qualifizieren", sagte der 65-Jährige.

Lamine Yamal hofft auf ein großes Spiel. © Tony Gutierrez/AP/dpa

Yamal war zwar schon mehrfach zum besten Spieler einer Partie gewählt worden, steht aber nach sechs Spielen bei nur einem Treffer und keiner Vorlage bei der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Der Jungstar, der am Tag vor dem Halbfinale seinen 19. Geburtstag feierte, stört sich nicht an seiner niedrigen Torausbeute. "Ich mache mir keine Sorgen, ob ich treffe oder nicht", betonte der Flügelspieler des FC Barcelona.

Deschamps sieht Spanien als "Favorit"

Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps schiebt die Favoritenrolle vor dem WM-Halbfinal-Kracher gegen Spanien munter dem Gegner zu. "Ja, das bestätige ich", sagte er bei der Presskonferenz auf die Frage, ob er bei seiner Meinung bleibe, dass Spanien der große Titelfavorit sei.

Deschamps hatte in den vergangenen Wochen mehrfach erklärt, dass er den Europameister bei diesem Turnier am stärksten einschätze. "Spanien ist der Favorit", sagte er vor der Partie nun erneut. "Sie haben nur ein Tor kassiert in den letzten sechs oder sieben Spielen." Es könne ein "spektakuläres Spiel werden mit hoher Qualität in der Offensive und Defensive", meinte er.

Empfang für Norwegens Team - Haaland mit Waschbär-Souvenir

Das norwegische Team ist nach dem Viertelfinal-Aus gegen England begeistert in der Heimat empfangen worden, Stürmerstar Haaland präsentierte dabei ein Faible für ausgefallene Souvenirs. Der 25-Jährige stieg mit einem ausgestopften Waschbären in der Hand aus dem Flugzeug. "Er ist mir nach Hause gefolgt", schrieb Haaland auf Instagram. In der Hand hält der Waschbär eine Glasflasche.

Erling Haaland und sein Waschbär. © Jan Langhaug/NTB Scanpix/AP/dpa

Vom Flughafen Gardermoen ging es zum Osloer Schloss, wo die Mannschaft von König Harald, Prinz Haakon und anderen Mitgliedern der Königsfamilie empfangen wurde. "Er hat uns zu Hause willkommen geheißen und uns zu unserer Leistung gratuliert", sagte Kapitän Martin Ödegaard über die Begegnung mit dem 89 Jahre alten König.

Zwischen dem Palast und dem Universitätsplatz, einer Entfernung von etwa 450 Metern, hatten sich 88.000 Menschen versammelt, um die Mannschaft zu feiern. Auf dem Schlossplatz zelebrierten Team und Bevölkerung zusammen den mittlerweile weltberühmten Ruder-Jubel. Haaland war da nicht mehr dabei, weil er schon auf der Weiterreise in den Urlaub war.