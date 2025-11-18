AZ-Plus

Das steht jetzt an für Nagelsmann Richtung WM

Julian Nagelsmann reist für die Auslosung in die USA. Bis zu den nächsten Länderspielen plant der Bundestrainer viele Gespräche mit Club-Trainern. Welche Termine jetzt für die WM entscheidend sind.
dpa |
Julian Nagelsmann spricht nach dem 6:0 gegen die Slowakei.
Julian Nagelsmann spricht nach dem 6:0 gegen die Slowakei. © Christian Charisius/dpa

Bis März muss Julian Nagelsmann nach der famos gesicherten WM-Qualifikation auf die nächsten Länderspiele warten. Der Bundestrainer ist kein Freund dieser langen Auszeit, aber an Arbeit mangelt es ihm nicht. 

"Die nächsten vier Monate haben viel mit Scouting, viel mit Gesprächen, auch mit Vereinstrainern zu tun, die alle natürlich ein Interesse haben, dass sie guten Fußball spielen", berichtete der Bundestrainer nach dem 6:0 gegen die Slowakei von seinem Programm. 

Einer der wichtigsten Termine steht für Nagelsmann aber schon in gut zwei Wochen in den USA an. Dann erfährt er, gegen wen die Fußball-Nationalmannschaft im kommenden Sommer in der Gruppenphase ran muss. Die Vorbereitung nimmt dann richtig Fahrt auf. 

Ein Überblick über die wichtigsten Eckdaten: 

Termin Ereignis Ort
5. Dezember  WM-Gruppenauslosung Washington
ca. bis Jahresende Bekanntgabe WM-Quartier offen
27. März* Testspiel, Gegner offen offen
30. März Testspiel Elfenbeinküste Stuttgart
Mitte Mai Bekanntgabe vorläufiger WM-Kader offen
16. Mai letzter Bundesliga-Spieltag diverse
23. Mai DFB-Pokalfinale Berlin
ca. 25. Mai* Start Trainingslager vermutlich Herzogenaurach
31. Mai Testspiel gegen Finnland Mainz
Anfang Juni Abflug in die USA offen
1. od. 2. Juni-Woche Testspiel in den USA, Gegner offen offen
11. Juni-19. Juli WM-Endrunde USA, Mexiko, Kanada

* Termin noch nicht bestätigt

