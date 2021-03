Darüber spricht die Liga: Deutscher Clásico und Krisenduell

Der 24. Spieltag hat es in sich: Maximaler Kampf gegen den Abstieg heißt es heute. Das ewig junge Duell Bayern-BVB folgt am Samstag. Doch es gibt noch einige andere, die in den Blickpunkt rücken.

05. März 2021 - 07:31 Uhr | dpa

Auf Schalke setzt man die Hoffnung auf einen neuen Trainer: Dimitrios Grammozis (M) stimmt die Spieler ein. © Fabian Strauch/dpa