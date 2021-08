Dardai nennt Hertha-Zustand "schockierend"

Hertha-Trainer Pal Dardai hat die aktuelle Lage von Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga als "schockierend" bezeichnet. "In diesem Moment Herthaner zu sein, ist nicht das Schönste", sagte der Ungar nach dem 0:5 in der Fußball-Bundesliga am Samstagabend beim deutschen Meister FC Bayern München. Hertha ist nach dem 3. Spieltag punktloser Tabellenletzter.

28. August 2021 - 21:59 Uhr | dpa

Herthas Trainer Pal Dardai gibt Anweisungen. © Sven Hoppe/dpa