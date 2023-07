Dank Renard: Frankreich bezwingt Brasilien im WM-Topspiel

Die potenziellen Achtelfinal-Gegnerinnen der deutschen Fußballerinnen bei der WM liefern sich ein hochklassiges Duell. Frankreichs Abwehrstar entscheidet die Partie gegen Brasilien.

Wendie Renard erzielte in der 83. Minute per Kopf nach einem Eckball den Siegtreffer für Frankreich.

Brisbane

Frankreichs Fußballerinnen sind dem Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ein großes Stück näher gekommen.

Im Top-Duell gegen Brasilien gewannen die mit einem enttäuschenden 0:0 gegen Jamaika gestarteten Französinnen 2:1 (1:0). Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Außenseiter Panama zogen sie mit nun vier Punkten an Brasilien vorbei, das drei Zähler hat und zum Abschluss Favorit gegen Jamaika ist.

Wendie Renard erzielte in der 83. Minute per Kopf nach einem Eckball den Siegtreffer, zuvor trafen in Brisbane Eugénie Le Sommer (17.) und Débinha (58.). Das Duell zwischen den potenziellen deutschen Achtelfinal-Gegnern bot vor 49 378 Zuschauern über weite Strecken hochklassigen Fußball.

Brasiliens Welt-Star Marta lange auf der Bank

Le Sommer markierte ebenfalls mit einem Kopfball ihren 90. Treffer im 181. Länderspiel, nachdem die 34-Jährige nur wenige Minuten auch per Kopf noch an Torhüterin Letícia gescheitert war. Dank guter Defensivarbeit schon im Mittelfeld gestatteten die Französinnen den mit einem lockeren 4:0 gegen Panama gestarteten Brasilianerinnen zunächst nur eine hochkarätige Chance. Adriana setzte den Ball aus bester Position aber am Tor vorbei (23.).

Débinha belohnte dann die Bemühungen gegen das nun zu passive französische Team. Danach wurde die Partie offener, Abwehr-Ikone Renard entschied sie mit ihrem Kopfball. Brasiliens Welt-Star Marta saß lange auf der Bank. Die 37-Jährige kam erst nach dem erneuten Rückstand auf das Feld, konnte aber das 2:2 auch nicht mehr erzwingen.