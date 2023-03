Dank Elfmeter: Düsseldorf jubelt gegen Regensburg

Fortuna Düsseldorf hat den SSV Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga dank eines späten Elfmetertreffers besiegt. Den Strafstoß zum 1:0 (0:0) für die Düsseldorfer verwandelte Dawid Kownacki in der 86. Minute, nachdem Felix Klaus von Regensburgs Konrad Faber zu Fall gebracht wurde. Die Fortuna darf sich damit weiterhin Hoffnungen auf den dritten Platz zum Saisonende machen. Die Regensburger hingegen sind in der Liga nun schon seit zehn Spielen sieglos und stecken weiter tief im Abstiegskampf.

04. März 2023 - 15:17 Uhr | dpa

Dawid Kownacki von Düsseldorf trifft beim Elfmeter. © Armin Weigel/dpa