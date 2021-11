Corona: FC St. Pauli ohne Trainer Schultz in Nürnberg

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli ist aufgrund eines positiven Corona-Tests ohne seinen Cheftrainer Timo Schultz zum Spiel beim 1. FC Nürnberg gereist. Wie der Verein am Samstagabend mitteilte, befindet sich Schultz in Hamburg in häuslicher Quarantäne. Wegen leichter Erkältungssymptome hatte der 44-Jährige am Samstag einen PCR-Test gemacht, dessen Ergebnis positiv ausfiel. Laut FC St. Pauli ist der Cheftrainer vollständig geimpft und zeigt nur leichte Symptome.

27. November 2021 - 19:59 Uhr | dpa

St. Paulis Trainer Timo Schultz gestikuliert am Spielfeldrand. © Christian Charisius/dpa