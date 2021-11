Corona-Fall: Krauß reist von U21-Nationalmannschaft ab

U21-Nationalspieler Tom Krauß vom 1. FC Nürnberg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 20 Jahre alte Leihgabe von RB Leipzig müsse daher vorzeitig von der DFB-Auswahl abreisen und befinde sich in Quarantäne, teilte sein fränkischer Club am Montag mit. "Tom ist geimpft, ihm geht's gut und er weist keinerlei Symptome auf", hieß es in der Vereinsmitteilung des Fußball-Zweitligisten.

08. November 2021 - 12:08 Uhr | dpa

Deutschlands Stürmer Tom Krauß gestikuliert nach einem Treffer. © Marton Monus/dpa/Archivbild