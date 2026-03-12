Comeback des Kapitäns beim FCA naht: BVB-Spiel noch zu früh

Der FC Augsburg gastiert in Dortmund. Jeffrey Gouweleeuw wird dann noch fehlen. Aber nicht mehr lange. Coach Baum benennt einen "realistischen" Zeitpunkt für die Rückkehr.

Augsburg

Beim FC Augsburg zeichnet sich ein Comeback von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ab. Der 34 Jahre alte Innenverteidiger konnte nach seiner Knie-Operation im November 2025 das Training beim Fußball-Bundesligisten in dieser Woche bereits wieder zu "60 bis 70 Prozent" bestreiten, wie Trainer Manuel Baum berichtete.

Der Niederländer werde aber am Samstag (15.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund noch nicht wieder zum FCA-Kader gehören. Das sei "nach der Länderspielpause realistisch", sagte Baum, also Anfang April.

Gouweleeuw kommt aus Verletzungsgründen in dieser Saison bislang erst auf fünf Einsätze in der Bundesliga. Im September zog er sich einen Innenbandriss am Knie zu. Nach einem Comeback-Versuch beim 2:3 Anfang November in Stuttgart mit einem erneuten Innenbandriss musst er dann operiert werden.

Youngster Banks bekommt wohl Pause

In Dortmund dürfte in der Abwehr neben Gouweleeuw und dem ebenfalls noch länger verletzten Chrislain Matsima auch Noahkai Banks fehlen. Der Youngster habe "etwas schmerzhafte" Beschwerden am Fuß, berichtete Baum. Banks konnte in dieser Woche nicht mit dem Team trainieren und könnte darum eine Pause bekommen, wie Baum ankündigte.

Nach dem unglücklichen 1:2 am vergangenen Spieltag bei RB Leipzig will Baum mit seiner Mannschaft in Dortmund beweisen, dass man gegen die Topteams der Liga nicht nur eine gute Leistung bringen könne, sondern "auch punkten kann". Sogar für einen Sieg beim Tabellenzweiten sieht der FCA-Trainer "realistische Chancen".