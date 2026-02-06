AZ-Plus

Coach Ilzer lässt Zukunft in Hoffenheim offen

Der Zoff hinter den Kulissen stört die Vorbereitungen bei der TSG Hoffenheim auf das Top-Spiel in München ein wenig. Coach Ilzer ärgert sich darüber.
dpa |
Können Christian Ilzer und Hoffenheim auch in München jubeln? (Archivbild)
Können Christian Ilzer und Hoffenheim auch in München jubeln? (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa
Zuzenhausen

Angesichts der Querelen in der Führungsebene denkt Christian Ilzer über seine Zukunft als Coach der TSG 1899 Hoffenheim noch einmal nach. Einen möglichen Weggang ließ er offen. "Kann sein, ich kann nichts ausschließen. Das hängt von vielen anderen Faktoren ab", sagte der 48-Jährige vor dem Bundesliga-Topspiel bei Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Diese Faktoren werde er aber öffentlich nicht besprechen. Ilzer hat noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. 

Trotz des sportlichen Höhenfluges der Kraichgauer kommt der Verein nicht zur Ruhe. Hinter den Kulissen tobt weiter ein Machtkampf, bei dem schon einige verantwortliche Mitarbeiter gehen mussten.

Mehrere Medien hatten zuletzt berichtet, dass nun auch Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker, der gemeinsam mit Ilzer für den sportlichen Aufschwung verantwortlich ist, zur Disposition steht. Er soll demnach bei einer Neuaufstellung der Geschäftsführung möglicherweise zum Sportdirektor herabgestuft werden, was Schicker nach dpa-Informationen nicht akzeptieren würde.

