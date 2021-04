"Club"-Legende Mintal verlässt Nürnberg: "Tür immer offen"

Das frühere Tor-"Phantom" Marek Mintal verlässt den 1. FC Nürnberg. Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig und aktuelle U21-Trainer wird Assistenzcoach der slowakischen Fußball-Nationalmannschaft. Während die Nürnberger U21 in der Regionalliga Bayern seit Monaten nicht spielt, blickt Mintals Heimatland der Europameisterschaft in diesem Sommer entgegen. Und Mintal will diese Herausforderung in wichtiger Rolle mitgestalten. Der 43-Jährige war schon seit 2020 als Co-Trainer für die Slowakei tätig. Künftig konzentriert er sich komplett auf dieses Amt.

22. April 2021 - 14:31 Uhr | dpa

Nürnbergs Co-Trainer Marek Mintal. © Marius Becker/dpa/Archivbild