"Club"-Coach lobt Willensleistung: Schuranow vor Tor eiskalt

Am Ende überholt der 1. FC Nürnberg sogar noch Hannover 96. Matchwinner beim Saisonschlusspunkt ist ein Nachwuchsstürmer. Was erwartet den Youngster und den "Club" in der neuen Saison?

24. Mai 2021 - 13:11 Uhr | dpa

Nürnbergs Trainer Robert Klauß coacht sein Team. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild