City und Barça siegen zum Königsklassen-Start

Manchester City gerät überraschend in Rückstand - siegt dann aber doch. Auch der FC Barcelona startet erfolgreich in die Champions League. Für Lazio Rom trifft der Torhüter per Kopf.

19. September 2023 - 23:11 Uhr | dpa

Julian Alvarez jubelt nach seinem Treffer für Manchester City. © Dave Thompson/AP/dpa