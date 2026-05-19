City patzt – Havertz mit Arsenal englischer Fußballmeister

Arsenal ist am Ziel. Das Team um Kai Havertz steht nach dem Remis des Rivalen Man City vorzeitig als Meister fest. City-Coach Guardiola weicht auf Fragen zu seinem Rücktritt aus.

Kai Havertz schoss Arsenal zum Sieg gegen den FC Burnley - und damit auch zur vorzeitigen Meisterschaft.

London

Der FC Arsenal ist nach 22 Jahren wieder englischer Fußballmeister. Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz profitierte davon, dass Verfolger Manchester City beim AFC Bournemouth nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden hinauskam. Eli Junior Kroupi brachte Bournemouth in der 39. Minute früh in Führung. Der Ausgleich von Citys Stürmerstar Erling Haaland (90.+5) kam zu spät.

Bei vier Punkten Rückstand in der Tabelle kann Man City den Spitzenreiter am letzten Spieltag nicht mehr überholen. Die Londoner, die zuletzt 2004 unter Trainer Arsène Wenger Meister wurden, hatten am Montagabend dank eines Treffers von Havertz ihr Heimspiel gegen den FC Burnley mit 1:0 gewonnen.

Es ist der 14. Meister-Titel für den FC Arsenal. Der Club von Trainer Mikel Arteta teilte in sozialen Medien ein Video, in dem zu sehen ist, wie Havertz und seine Teamkollegen den Triumph ausgelassen feiern. Rund um das Emirates-Stadion bejubelten Tausende Fans den Titel auf den Straßen.

Kein dritter Titel für Guardiola

Lange Gesichter hingegen in Manchester. Startrainer Pep Guardiola verpasste in seiner offenbar letzten Spielzeit die Chance auf einen dritten Titel, nachdem City bereits den Ligapokal und den FA Cup gewonnen hat. Guardiola gratulierte seinem früheren Co-Trainer Arteta und dessen Team am Sky-Mikrofon zum Titel. "Sie haben ihn verdient."

Pep Guardiola will Man City laut Medienberichten nach dieser Saison verlassen. © Ian Walton/AP/dpa

Laut Medienberichten soll der Spanier seine Spieler informiert haben, dass er am Saisonende nach zehn Jahren zurücktreten wird. Nach dem Spiel in Bournemouth reagierte er ausweichend. "Ich könnte sagen, dass ich noch ein Jahr Vertrag habe", sagte er im Sky-Interview. "Die erste Person, mit der ich sprechen muss, ist mein Vorsitzender. Wir haben entschieden, dass wir am Ende der Saison schauen und reden. Dann treffen wir eine Entscheidung."

Insgesamt holte Guardiola mit dem von Abu Dhabi finanzierten Verein sechsmal die Meisterschaft, einmal die Champions League, dreimal den FA Cup und fünfmal den Ligapokal. Man City wartet weiter auf das Ergebnis eines Verfahrens wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League. Der Club weist die Vorwürfe zurück.

Zuvor dreimal Vizemeister

Arsenal stand seit dem 7. Spieltag fast durchgehend an der Tabellenspitze. Zwischenzeitlich hatten die Londoner einen komfortablen Vorsprung, ehe City im dramatischen Saisonendspurt aufholte, vorübergehend sogar vorbeizog - und dann beim FC Everton (3:3) und nun in Bournemouth patzte.

Man-City-Stürmer Erling Haaland blieb beim AFC Bournemouth glücklos. © Ian Walton/AP/dpa

Zuvor war Arsenal dreimal nacheinander Vizemeister geworden. In der Saison 2023/24 fiel die Entscheidung erst am letzten Spieltag, am Ende lag Artetas Team zwei Punkte hinter City. 2004 hatten die Gunners unter ihrem langjährigen Trainer Wenger letztmals die Premier League gewonnen.

Am 30. Mai könnte der neue englische Meister das Double perfekt machen - im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain.