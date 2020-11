Choupo-Moting: Lewandowski hat mehr Torinstinkt als Neymar

Nach Einschätzung von Eric-Maxim Choupo-Moting hat sein neuer Mitspieler Robert Lewandowski im Stürmer-Vergleich mit seinen ehemaligen Kollegen Neymar und Kylian Mbappé vor allem in einer Kategorie die Nase vorn. "Es sind drei verschiedene Spielertypen. In Sachen Killerinstinkt ist Lewandowski momentan die Nummer eins. Wie oft er trifft ist Wahnsinn. Das ist kein Glück, sondern Können. Er ist zu Recht Europas Fußballer des Jahres geworden", sagte der 31 Jahre alte Neuzugang des FC Bayern München der "Sport Bild" (Mittwoch). Der Stürmer spielte nach Stationen in der Bundesliga zuletzt für den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain.

25. November 2020 - 07:10 Uhr | dpa

Robert Lewandowski auf dem Weg zum Abschlusstraining des FC Bayern München. © --/FC Bayern München/FCB/dpa/Handout