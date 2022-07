BVB im DFB-Pokal bei 1860 München - Haller fällt länger aus

Nur Tage nach der Nachricht über die Tumor-Erkrankung von Neuzugang Sébastien Haller steht für Borussia Dortmund das erste Pflichtspiel der Saison an. "Jetzt kommen auf einmal die sportlichen Themen, die müssen wir auch in Angriff nehmen. Das wird von uns gefordert, dass wir professionell mit der Situation umgehen", sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Mittwoch, zwei Tage vor dem Erstrunden-Match des Fußball-Bundesligisten im DFB-Pokal am Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei 1860 München.

27. Juli 2022 - 15:12 Uhr | dpa

Edin Terzic (r) steht am Spielfeldrand. © David Inderlied/dpa/Archivbild