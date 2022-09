BVB-Coach: Dortmund wird Meister, "ich weiß nur nicht, wann"

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat zumindest eine vorsichtige Meister-Ansage formuliert. "Ihr könnt euch sicher sein, dass wir uns nichts mehr wünschen, als deutscher Meister zu werden", sagt er bei einem Talk der "Ruhr Nachrichten". Er sei sich auch sicher, dass der BVB Meister werde. "Ich weiß nur nicht, wann", fügte Terzic lächelnd an. Aktuell belegt der Vize-Meister Rang zwei hinter Union Berlin, aber drei Punkte vor Serienmeister FC Bayern, der im übernächsten Spiel nach Dortmund kommt.

Grundsätzlich wolle er aber nicht zu weit in die Zukunft schauen, sagte der 39-Jährige am Mittwochabend, "wenn ich nicht mal weiß, wer in zehn Tagen in Köln spielen kann". Auch auf die gerade schwächelnden Bayern schaue er nicht zu sehr. "Wir vergleichen uns nur mit uns selbst am gestrigen Tag", sagte er ausweichend.

Er selbst sei auf jeden Fall "BVB-Fan, das kann und will ich gar nicht verheimlichen", sagte Terzic. Aber genau deshalb habe er gezögert, als er gefragt wurde, nach der Interimszeit 20/21 fest Cheftrainer der Profis zu werden. "Warum jetzt?", habe er sich gefragt. Und sei sich bewusst gewesen: "Ich unterschreibe den Vertrag als der nächste Ex-Trainer." Er sei eben als Trainer "immer nur so gut wie das Ergebnis vom Samstag."