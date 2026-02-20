Bundesliga-Spitzenspiel "definitiv kein Finale"

Für den VfL Wolfsburg ist es die letzte Chance auf die Meisterschaft, der FC Bayern kann dagegen praktisch schon für die Entscheidung sorgen. Der Münchner Coach aber warnt - wie auch eine Spielerin.

München

Bayern-Trainer José Barcala will den Stellenwert des Bundesliga-Spitzenspiels gegen den VfL Wolfsburg nicht überhöhen. "Dieses Spiel ist definitiv kein Finale. Es ist nur ein weiteres Spiel im Wettbewerb", sagte der Münchner Coach. "Wir sind in einer guten Position, aber das spielt keine Rolle mehr, sobald das Spiel beginnt."

Angesichts von elf Punkten Vorsprung in der Tabelle bei einem Spiel mehr haben die Fußballerinnen des FC Bayern aber beste Chancen, mit einem Heimerfolg am Sonntag (16.20 Uhr/ZDF, MagentaSport und DAZN) praktisch für die Entscheidung im Titelkampf zu sorgen. Anzeichen, dass das Spiel nach dem starken Schneefall in München nicht stattfinden kann, gab es nicht. Das Wetter beeinflusste auch die Vorbereitung des Doublesiegers nicht.

Wetter erschwert Vorbereitung nicht

"Ganz und gar nicht, denn der Verein hat wirklich alles getan, um uns die bestmöglichen Bedingungen zu bieten. Bei Schneefall verschieben wir das Training vielleicht etwas nach hinten, aber der Platz ist immer bereit", sagte Barcala. "In diesem Fall haben wir keine Ausreden. Wir haben alle Voraussetzungen auf dem Platz und können ganz normal trainieren."

Die österreichische Nationalspielerin Barbara Dunst freut sich auf das Kräftemessen mit dem früheren Serienmeister. "Die Spiele haben immer hochintensive Spannung und deswegen schauen wir da einfach mit großer Vorfreude drauf", sagte die Mittelfeldspielerin.

"Unglaublicher Hunger im Team"

Zuletzt ging der Meistertitel dreimal an den FC Bayern, der den Niedersachsen aktuell etwas voraus hat. "Wir haben jetzt vielleicht ein paar Punkte voraus", sagte Dunst, "aber trotzdem muss man sagen, sind es zwei Teams, die wirklich in den letzten Jahren immer sich sehr auf engem Raum bewegt haben, die da immer bei jedem Spiel jeden Punkt fast abgekämpft haben."

Aktuell sei man vielleicht sportlich einen Schritt weiter, aber das heiße nichts. "Das kann sich immer alles schnell verändern. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Hier ist ein unglaublicher Hunger im Team, im gesamten Verein. Wir sprechen hier vom FC Bayern München, das ist kein Geheimnis, da will man jedes Spiel gewinnen", sagte Dunst. Außer den Langzeitverletzten sind alle Fußballerinnen der Münchner einsatzbereit.