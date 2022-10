"Brutal wichtige Phase" beim FCN: Bangen um Duman

Der 1. FC Nürnberg befürchtet erneut einen Ausfall von Mittelfeldspieler Taylan Duman. "Er ist beim Arzt, er wird untersucht, er ist wieder mit Problemen am Sprunggelenk unterwegs", berichtete Trainer Markus Weinzierl vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Tabellenfünften Fortuna Düsseldorf.

13. Oktober 2022 - 12:47 Uhr | dpa

Johannes Eggestein (r) vom FC St. Pauli und Taylan Duman vom 1. FC Nürnberg kämpfen um den Ball. © Michael Schwartz/dpa/Archivbild