Bremen und Schalke weiter auf Aufstiegskurs

Nach durchwachsenem Start in die Saison kommen die beiden einstigen Bundesligisten Bremen und Schalke immer besser in Fahrt. Der jüngste Aufwärtstrend verhilft zu einem Sprung in die Aufstiegsregion.

05. Februar 2022 - 15:57 Uhr | dpa

Schalke 04 drehte das Spiel. © David Inderlied/dpa