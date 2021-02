Braunschweigs Trainer mit Personallage vor Spiel zufrieden

Nach drei Niederlagen in Serie wächst bei Eintracht Braunschweig vor dem Duell mit dem SSV Jahn Regensburg der Druck. "Es ist kein Geheimnis, dass es ein sehr wichtiges Spiel für uns ist", sagte Defensivspieler Jannis Nikolaou am Donnerstag. "Es sind sich alle bewusst, dass wir in den nächsten Spielen punkten müssen." Braunschweig liegt in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat fünf Punkte Rückstand auf Rang 15.

18. Februar 2021 - 15:40 Uhr | dpa

Braunschweigs Trainer Daniel Meyer. © Swen Pförtner/dpa