Braunschweig und Nürnberg trennen sich 2:2

Der 1. FC Nürnberg hat die Chance auf den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst verspielt. Doch auch Eintracht Braunschweig half das leistungsgerechte 2:2 (1:2) am Samstag gegen die Franken nicht viel weiter im Tabellenkeller. Die Nürnberger verpassten den Sieg, weil sie ihre spielerische Überlegenheit nicht konsequent nutzten und die Gastgeber in Anthony Ujah ihren Torgaranten hatten.

23. September 2023 - 15:23 Uhr | dpa

Nürnbergs Lukas Schleimer (r) spielt gegen Braunschweigs Florian Krüger. © Swen Pförtner/dpa