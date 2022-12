Brasiliens Verletzungssorgen wachsen - "Es saugt dich aus"

Vor dem Achtelfinale der Fußball-WM in Katar werden die Verletzungssorgen bei Rekord-Weltmeister Brasilien immer größer. Dass Superstar Neymar für das Spiel am Montag (20.00 Uhr) gegen Südkorea schon wieder fit ist, erscheint immer unwahrscheinlicher. Auch die beiden Außenverteidiger Alex Sandro und Danilo sind noch nicht wieder bei 100 Prozent.

Lusail

Und nach der 0:1-Niederlage im abschließenden Vorrundenspiel gegen Kamerun kamen weitere schlechte Nachrichten hinzu: dem neben Alex Sandro zweiten Linksverteidiger im Kader, Alex Telles, droht aufgrund von Knieproblemen sogar das vorzeitige WM-Aus. Auch Stürmer Gabriel Jesus hat sich in der Partie am Knie verletzt.

Die WM ist mental sehr fordernd

Eine Erklärung für das Verletzungspech fiel Nationaltrainer Tite im Anschluss nicht leicht. "Schwere Frage. Die körperlichen Voraussetzungen werden höher und höher. Es gibt kürzere Intervalle zwischen den Spielen", sagte der 61-Jährige. "Außerdem ist die WM mental sehr fordernd. Es saugt dich aus." Die unnötige Niederlage gegen die Westafrikaner durch den späten Treffer von Vincent Aboubakar in der Nachspielzeit war ein Warnschuss für die bis dahin so souverän verteidigende Seleção. Viel mehr beschäftigen die Brasilianer jedoch ihre Personalprobleme.

Sollte Neymar auch am Samstag noch nicht auf den Trainingsplatz zurückkehren können, wäre sein Ausfall am Montag wohl sicher. Gleiches gilt für den an der Hüfte verletzten Alex Sandro. "Wir haben noch 72 Stunden Zeit, wir haben noch die Chance. Lasst uns abwarten und schauen", sagte Teamarzt Rodrigo Lasmar am späten Freitagabend. "Sie haben noch nicht mit dem Ball begonnen. Das wird hoffentlich morgen passieren.".