Brandt warnt vor Japan: Kein Team, das sich verstecken muss

Nationalspieler Julian Brandt warnt vor dem kommenden Gegner der DFB-Auswahl. Die Erinnerung an den 1:2-Schock im ersten WM-Spiel ist noch allgegenwärtig.

Wolfsburg

Fußball-Nationalspieler Julian Brandt warnt vor dem kommenden Testspielgegner Japan, betont aber das klare Ziel der DFB-Auswahl.

"Ich finde sie extrem quirlig, das ist eine Truppe, die extrem viele lauffreudige Spieler hat, die viel in die Tiefe gehen und eine gute technische Ausbildung genossen haben", sagte der Profi von Borussia Dortmund vor der Partie am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg.

Viele Spieler des Gegners, der die DFB-Auswahl vor gut neun Monaten im ersten WM-Gruppenspiel mit 1:2 geschlagen hatte, "kennen die Bundesliga sehr gut, sind an den europäischen Fußball gewöhnt", sagte Brandt (27). "Das ist ein guter Gegner für uns. Für mich das keine Mannschaft, die sich vor anderen Nationen verstecken muss. Unabhängig davon gehen wir ganz klar mit dem Ziel in das Spiel zu gewinnen."

Im WM-Spiel hatten Takuma Asano vom VfL Bochum und Ritsu Dōan vom SC Freiburg für Japan getroffen. Im Kader von Hajime Moriyasu stehen für die Partie in Wolfsburg zudem noch drei weitere Profis, die in Deutschland aktiv sind.