Bochum und Kiel können Aufstieg vorzeitig perfekt machen

Auch in der 2. Fußball-Bundesliga stehen die Entscheidungen bevor. Am vorletzten Spieltag an diesem Sonntag können der VfL Bochum und Holstein Kiel das große Ziel erreichen.

16. Mai 2021 - 07:05 Uhr | dpa

Trainer Thomas Reis will mit dem VfL Bochum den Aufstieg perfekt machen. © Roland Weihrauch/dpa